SeABank có thêm 40 triệu USD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay

Đây là hợp phần đầu tiên của gói tài trợ lên đến 150 triệu USD mà IFC triển khai cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank). Gói tài trợ này sẽ bao gồm 80 triệu USD từ IFC và 50 triệu USD được huy động từ các bên cho vay quốc tế, cùng với hạn mức tài trợ thương mại 20 triệu USD.

Với mục tiêu bao trùm là gia tăng danh mục cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của SeABank, tối thiểu 20 triệu USD sẽ được dành cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ với hỗ trợ của Quỹ Sáng kiến tài chính dành cho nữ doanh nhân (We-Fi). Với chiến lược mở rộng tiếp cận DNNVV do phụ nữ làm chủ, tài trợ của IFC sẽ giúp ngân hàng tăng gấp ba dư nợ cho vay DNNVV do phụ nữ làm chủ hiện tại, chiếm khoảng 25% tổng danh mục DNNVV của ngân hàng vào năm 2024.