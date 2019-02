'Siết' nhập khẩu, phế liệu sắt thép vẫn ồ ạt vào Việt Nam

Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương) dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan năm 2018 cho biết cả nước đã nhập khẩu 5,65 triệu tấn phế liệu sắt thép với trị giá 1,94 tỉ USD, tăng 19,4% về lượng và tăng 38,5% về giá trị so với năm 2017.

Riêng tháng 12.2018 nhập khẩu 535.235 tấn, tương đương 167,89 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 4,9% về kim ngạch so với cùng tháng năm 2017. Giá phế liệu sắt thép nhập khẩu trong tháng 12.2018 đạt 313,7 USD/tấn, tăng 1,9% so với tháng 11.2018. Tính trung bình cả năm 2018, giá phế liệu sắt thép đạt 342,9 USD/tấn, tăng trên 16% so với năm 2017.