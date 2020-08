Siêu thị giảm giá thịt, cá, dầu ăn, mì gói

Theo đó, chương trình được chia làm 2 đợt chính, đợt 1 từ nay đến ngày 19.8, siêu thị tập trung giảm giá cho 4 nhóm hàng chính gồm thịt, cá, dầu ăn, mì gói và các loại gia vị.

Đặc biệt, thịt heo và thịt bò sẽ tập trung giảm giá liên tục vào 3 ngày cuối tuần trong tháng 8 gồm bắp giò heo, sườn non, ba rọi, dựng heo, cốt lết, dựng heo, nạc dăm; nạc đùi, nạc vai, đùi bít tết bò Úc… đều giảm giá từ 10% đến 20% giá bán thông thường. Chẳng hạn, thịt ba rọi bán ra quanh mức 180.000 đồng/kg, sườn non 252.000 đồng/kg, nạc xay 153.000 đồng/kg, các loại bò Úc quanh mức 259.000 đồng đến 280.000 đồng/kg. Nhóm cá có cá lóc đen làm sạch, cá lóc tẩm ướp sẵn, cá bóp, cá điêu hồng, cá chẽm tươi nguyên con… tất cả đều đảm bảo tươi ngon, an toàn thực phẩm, được giảm giá 15%.