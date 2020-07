SmartPay hợp tác Ngân hàng Bản Việt ra mắt gửi tiết kiệm trực tuyến

Ví điện tử SmartPay, do Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mạng Lưới Thông Minh (SMARTNET) sở hữu, ra mắt thị trường từ tháng 5.2019. SmartPay ứng dụng mô hình định danh điện tử (E-KYC) từ Amazon, do các chuyên gia công nghệ SmartPay phát triển, đạt chứng nhận bảo mật quốc tế PCI DSS do tổ chức đánh giá chất lượng quốc tế Crossbow Labs cấp. SmartPay sử dụng hệ thống ngân hàng lõi 4-Way (từ Oneway), nền tảng quản lý gian hàng Magento từ Magesnest… Hiện nay, SmartPay được 36 ngân hàng liên kết xác thực qua internet banking, thẻ ngân hàng và mã OTP. SmartPay hiện có hơn 185.000 nhà bán hàng và khoảng 1,7 triệu người dùng trong cả nước.