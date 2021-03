Sở GTVT TP.HCM xin dừng quảng cáo trên thân xe buýt sau nhiều năm 'ế'

Theo đánh giá của Sở GTVT, hiện nay loại hình quảng cáo trên thân xe buýt có xu hướng kém hấp dẫn. Nguyên nhân do có nhiều loại hình quảng cáo trên thị trường như các trang web, mạng xã hội ...; các sản phẩm quảng cáo cần có xe buýt để thực hiện quảng cáo ngay do nhu cầu thị trường tại thời điểm phù hợp trong khi phải thực hiện các thủ tục đấu giá theo quy định nên không thu hút các đơn vị quảng cáo tham gia. Chưa kể, giá cho thuê quảng cáo theo đề án “Quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn TP.HCM” được UBND TP duyệt từ năm 2017 khá cao so với mặt bằng chung của thị trường...