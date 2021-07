Sở Xây dựng Hà Nội cho phép An Lạc Green Symphony bán nhà khi chưa xong pháp lý

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, tháng 11.2020, chủ đầu tư Dự án An Lạc Green Symphony tại xã Vân Canh, H.Hoài Đức là Công ty CP Đầu tư An Lạc (Công ty An Lạc) do ông Nguyễn Trọng Thông làm Chủ tịch HĐQT (ông Thông cũng chính là Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Hà Đô ) có văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị xác nhận bất động sản hình thành trong tương lai đối với khu nhà ở thấp tầng tại dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại luật Kinh doanh bất động sản 2014.