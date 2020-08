“Soi” cơ hội đầu tư hiếm có của dự án An Son Residence

Tuần đầu tháng 8.2020, lễ ra quân dự án An Sơn Residence cùng với thông điệp “Thắp Lửa Chiến Binh - Caravan Khám Phá An Son Residence” ở thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chủ đầu tư An Sơn và Công ty ILAND Việt Nam tổ chức đã gây ấn tượng mạnh mẽ, thu hút nhiều người tham gia. Điều đặc biệt của chương trình là lần đầu tiên giới thiệu những sản phẩm bất động sản hội đủ các lợi thế, giá trị tiềm năng về nhiều mặt.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, An Sơn Residence kiến tạo các phố shophouse và nhà độc lập ở khu vực dân cư hiện hữu, sầm uất và đa tiện ích. Dự án được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư dự án, quyết định phê duyệt đồ án 1/500; bản đồ quy hoạch dự án 1/500; đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật 100%, có biên bản nghiệm thu từng hạng mục; tiền sử dụng đất của dự án được đóng và tách sổ từng nền. Đường nội bộ rộng từ 12m đến 24,5m, các mẫu nhà được thiết kế tinh tế, có khoảng lùi trước và sau tăng vẻ mỹ quan, phù hợp cho kinh doanh, kết nối với chợ Long Điền, trường học Long Liên tạo nên các tuyến phố shophouse đa ngành nghề, dịch vụ.

Phối cảnh dự án An Son Residence ở Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu. Sự khan hiếm nguồn cung và mức giá bất động sản liên tục lập đỉnh mới, hơn nữa là đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi về quan điểm đầu tư, an cư của nhiều người, đã tạo làn sóng dịch chuyển về Long Thành Đồng Nai, Phú Mỹ và Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu. Do đó, dự án An Sơn Residence được nhiều người lựa chọn vì mang lại giá trị kinh doanh thương mại, điểm an cư lý tưởng bậc nhất, kết nối đồng bộ với các tuyến giao thông liên tỉnh, liên vùng như: Quốc lộ 51, Cao tốc TPHCM-Long Thành - Dầu Giây, tỉnh lộ 55, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đề xuất mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành- Dầu Giây 8-10 làn xe đang được xem xét triển khai trong thời gian tới... Nơi đây được đánh giá là khu vực đáng sống bậc nhất tại Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu đang tạo sức hút nhà đầu tư trong giai đoạn khan hiếm nguồn cung hiện nay.

An Son Residence đã đáp ứng hơn cả mong đợi của tôi. Dự án đã hoàn thiện pháp lý, có thể xây dựng ngay và sang tên chủ quyền; được thừa hưởng các tiện ích như: Chợ Long Điền, trường mầm non, tiểu học, sân tennis, sân bóng mini, bệnh viện, trung tâm thương mại, đi về các bãi biển xanh Hồ Tràm, Long Hải, Vũng Tàu tuyệt đẹp chỉ 15- 20 phút. Từ TP.HCM đến dự án chỉ mất 70 phút. Tôi rất yên tâm khi đặt mua hai căn vì đã khảo sát và nắm rất kỹ giá đất khu vực này, mua An Sơn được lợi về lịch thanh toán làm nhiều lần, vị trí tốt, đường rộng, hạ tầng đẹp nhưng giá lại rẻ hơn đất dân quanh khu vực này. Anh Nguyễn Đình Vinh, nhà ở quận 9, TP.HCM, người tham gia chương trình Caravan Khám phá An Son Residence chia sẻ.

Hạ tầng của An Sơn Residence đã hoàn thiện 100% Theo các chuyên gia kinh tế, trong giai đoạn đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp thì đầu tư bất động sản ở những vị trí vàng, nhiều tiềm năng, lợi thế, pháp lý đầy đủ sẽ vừa giúp bảo toàn vốn đầu tư vừa có chốn an cư, sinh lãi cao.

Dự án An Sơn Residence với các lợi thế đã tạo nên những chuẩn mực và giá trị mới, niềm tin tuyệt đối dành cho nhà đầu tư. Điểm đặc biệt của dự án còn là ở hình thức thanh toán thuận lợi, nhiều ưu đãi cho khách hàng. Với mức giá từ 1 tỉ đồng/nền, chia 11 đợt thanh toán trong 11 tháng không tính lãi, người mua được hưởng nhiều chính sách bán hàng cộng quà tặng giá trị… Hiện, dự án chỉ có 100 sản phẩm và được mở bán lần đầu. Những cơ hội này đã tạo cho An Sơn Residence một sức hút lớn trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung các sản phẩm hoàn thiện pháp lý, hạ tầng hiện nay, giúp khách hàng sở hữu một chốn an cư, kinh doanh lý tưởng ở Long Điền – nơi đang hướng đến đô thị hành chính cấp thị xã trong thời gian tới.