SSI vay tín chấp 100 triệu USD các ngân hàng nước ngoài

Đứng đầu thu xếp và đầu mối khoản vay cho SSI là Ngân hàng Union Bank of Taiwan (UBOT) và Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd (Fubon) cùng sự tham gia của các ngân hàng lớn như Bank of Taiwan, Taiwan Shin Kong Commercial Bank, Hua Nan Commercial Bank… Khoản vay được kết nối thu xếp bởi Khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tư SSI (Investment Banking - IB SSI) chỉ sau 3 tháng thương thảo.