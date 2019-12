Sức mua hàng tết vẫn “đủng đỉnh”

Bà Tiểu Phương, chuyên bán hàng khô từ 20 năm nay tại chợ này, cho biết: “Hàng đi tỉnh tập trung đóng buổi sáng để kịp gửi xe về miền Tây, người ta nhận hàng ngay trong ngày. Chiều chỉ bán lai rai hoặc khách vãng lai nhiều hơn khách mối”.

Nấm đông cô loại nhỏ giá 400.000 đồng/kg, loại đặc biệt của Cao Bằng, Thái Nguyên giá lên đến 600.000 đồng/kg; mộc nhĩ giá từ 130.000 - 150.000 đồng/kg; măng khô miền Bắc giá từ 220.000 - 280.000 đồng/kg tùy loại; miến dong giá từ 70.000 đồng/kg, loại miến ngon của người dân tộc làm (theo quảng cáo của người bán -NV) giá đến 90.000 - 100.000 đồng/kg, nhưng muốn mua phải đặt hàng trước.

Với các mặt hàng hải sản khô như tôm, mực, cá… đến giờ này người mua vẫn chưa mấy mặn mà. Ông Thành, chuyên bán hải sản khô tại chợ, cho biết giá các loại tôm, mực khô tăng hơn 30.000 - 50.000 đồng/kg so với dịp này năm ngoái. Tuy nhiên, lượng hàng bán ra so cùng kỳ chưa bằng một nửa. Mực khô loại 1 bán giá sỉ từ 450.000 - 600.000 đồng/kg, tôm khô từ 400.000 - 750.000 đồng/kg, có nơi báo loại tôm biển đặc biệt giá lên đến 1 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, hàng hóa bán tết tại siêu thị bắt đầu rộn ràng. Những sản phẩm dành riêng cho ngày tết như bánh mứt, kẹo, trái cây sấy khô, bia, rượu, nước giải khát... được trưng bày phong phú, đa dạng. Tại siêu thị Lotte (Q.7, TP.HCM) đã dành riêng một khu vực bán hàng tết như mứt gừng, dừa, me, thơm, vỏ bưởi hay các loại hạt điều, hạt dẻ, hạt dưa, hạt óc chó, nho khô...

Sở Công thương TP.HCM cho biết, theo kế hoạch, các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho 2 tháng tết là 19.027,3 tỉ đồng, tăng 602,5 tỉ đồng (3,27%) so với nguồn vốn chuẩn bị Tết Kỷ Hợi 2019 (18.424,8 tỉ đồng). Trong đó, giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là 7.244,9 tỉ đồng. Đặc biệt, vào tháng cao điểm phục vụ tết (tháng chạp 2019) tổng giá trị hàng hóa của các doanh nghiệp chuẩn bị hơn 10.000 tỉ đồng; trong đó, hàng bình ổn 4.000 tỉ đồng. Như vậy, lượng hàng doanh nghiệp chuẩn bị bán tết dự kiến tăng hơn 15 - 17% so với kế hoạch thành phố giao và tăng hơn 20% so với năm ngoái.