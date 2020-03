Tài sản các tỷ phú ‘bay hơi’ hàng trăm tỉ USD khi dịch Covid-19 lan tràn

Theo thống kê từ Forbes, hiện tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là 6,6 tỉ USD, giảm 700 triệu USD so với hai tuần trước đó. Tương tự, tài sản của ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch ngân hàng Techcombank- lùi xuống còn 1,1 tỉ USD so với mức 1,3 tỉ USD vào hai tuần trước. Hay tài sản của ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn ô tô Trường Hải được Forbes ghi nhận chỉ còn 1,5 tỉ USD, giảm đi 200 triệu USD so với trị giá vào 2 tuần trước. Ngược lại theo Forbes, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet - lại tăng thêm 100 triệu USD lên 2,5 tỉ USD so với giữa tháng 2 vừa qua.