Tại sao giá thịt heo vẫn quá cao?

Cao do “nương” theo giá của các “ông lớn”

Rõ ràng, giá heo hơi cao vì chạy theo giá cao của các công ty chăn nuôi lớn

Ông Nguyễn Kim Đoán -

Ông Nguyễn Kim Đoán -

Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai Quote author Tại sao Bộ trưởng Bộ NN-PTNT phải có ý kiến "rắn" như vậy trong bối cảnh thị trường tiêu thụ chậm do ảnh hưởng từ dịch Covid-19?

Giá heo hơi trên thị trường 3 miền hiện đang ở mức 78.000 - 82.000 đồng/kg. Cập nhật đến cuối tuần qua, heo hơi của các công ty chăn nuôi lớn như CP Việt Nam giá 79.500 đồng/kg, Japfa từ 77.500 - 80.000 đồng/kg, CJ từ 77.000 - 78.000 đồng/kg, Emivest 79.000 đồng/kg… Trong khi đó, mãi lực thị trường giảm trầm trọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng heo về các chợ đầu mối chưa tới 2/3 so với ngày thường, nhưng giá heo mảnh vẫn đang giữ mức “giá tết”, rất cao do giá heo hơi neo ở mức cao. Hôm qua (14.2), heo mảnh tại chợ đầu mối TP.HCM được bán giá từ 105.000 - 115.000/kg, bằng giá thời điểm cận tết. Giá thịt heo bán lẻ tại chợ và siêu thị vẫn chưa thay đổi, dao động từ 130.000 - 180.000 đồng/kg. Mức giá này giảm so với thời điểm cận tết từ 10.000 - 50.000 đồng/kg, nhưng so với mặt bằng chung, vẫn còn rất cao.

Ông Nguyễn Kim Đoán - Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, ủng hộ việc Chính phủ kêu gọi giảm giá thịt heo, bình ổn thị trường. Bởi thực tế thị trường đang không khan hiếm như trong đợt sau dịch, các trại không tái đàn kịp. Ông nói giá heo hơi thương lái báo trên dưới 80.000 đồng/kg, nhưng giá xuất chuồng thực tế tại các trại chăn nuôi lẻ hôm nay đã giảm rất thấp. Cụ thể, ngay sáng hôm qua (14.2), một số trại trong khu vực Đồng Nai bán giá từ 72.000 - 75.000 đồng/kg, thậm chí heo lớn 1,4 tạ có mỡ nhiều, giá chỉ 69.000 đồng/kg.

Heo hơi từ sau tết đến nay, các trại chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu vực chưa bán được giá 80.000 đồng/kg bao giờ. Trong khi đó, giá heo hơi của các công ty lớn vẫn cao ngất ngưởng, 81.500 đồng/kg rồi xuống 79.500 đồng/kg. Rõ ràng, giá heo hơi cao vì chạy theo giá cao của các công ty chăn nuôi lớn. Ngoài ra, qua khâu trung gian giữa trại qua thương lái đến lò mổ và ra thị trường, chứ người chăn nuôi thực thụ chưa bán được giá heo hơi cao 80.000 đồng/kg như Bộ trưởng đang đề cập”, ông Đoán nói.

Giá bán heo hơi gấp đôi giá thành

Nếu doanh nghiệp không chịu giảm giá thì đã có luật. Bộ sẽ rà soát những ưu đãi trước đó mà doanh nghiệp được hưởng để thay đổi. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường Theo tính toán của các trại chăn nuôi heo khu vực phía nam, giá thành heo xuất chuồng khi chưa dịch từ 35.000 - 41.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sau khi vướng dịch tả heo châu Phi, các chi phí chăn nuôi tăng hơn, nên giá thành heo xuất trại hiện từ 40.000 - 45.000 đồng/kg. Ông Đoán thông tin thêm, chi phí trại an toàn sinh học, sử dụng thuốc sát trùng, chế phẩm ngừa vi rút dịch tả quay trở lại, chi phí trả cho công nhân cách ly sống và làm việc ngay trong trại, cấm không ra ngoài trong mùa dịch… đã đội chi phí chăn nuôi lên rất nhiều.

Chẳng hạn, lương công nhân nuôi heo trong trại thường là 6 triệu đồng/tháng, muốn cách ly họ hẳn trong trại phải trả thêm 50% lương thành 9 triệu đồng/tháng, chưa tính các khoản ăn uống, trang bị thiết bị y tế… Thế nên, nói người chăn nuôi bán giá cao khi thị trường giảm không đúng. Họ chi phí nhiều trong thời gian dịch bệnh, nên tăng giá để bù lại phần nào.

Theo Bộ NN-PTNT, với giá thành 40.000 đồng/kg nhưng bán ra giá 80.000 đồng/kg là quá cao. Đồng nhận định, ông Đoán nói bây giờ heo hơi bán giá 70.000 đồng/kg vẫn có lãi. Chiều 14.2, trả lời Thanh Niên, ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty chăn nuôi CP Việt Nam, thông tin: “Giá heo hơi của công ty đã giảm từ 79.500 đồng xuống 77.000 đồng/kg hai hôm nay và ngày mai (15.2), CP tiếp tục giảm giá heo hơi về 75.000 đồng/kg theo đúng mức giá Bộ trưởng khuyến nghị và ủng hộ chính sách bình ổn giá của Chính phủ”.

Tại sao các công ty lớn không giảm giá ngay khi thị trường hạ nhiệt mà phải chờ ý kiến của Bộ trưởng kêu gọi? Ông Huy cho rằng các công ty lớn đều có lộ trình giảm giá rất rõ ràng. Tại thời điểm cao giá nhất, CP bán 83.000 đồng/kg, trong khi đó thị trường tự do lên đến 95.000 đồng/kg. Khi CP giảm 81.500 đồng/kg, thị trường thịt heo tự do vẫn còn 85.000 đồng/kg. Nay khi doanh nghiệp xuống dưới mức 80.000 đồng/kg rồi thì thị trường vẫn từ 80.000 - 82.000 đồng/kg. “Giảm giá đều có lộ trình và với mức giá heo hơi 75.000 đồng/kg, công ty vẫn có lãi”, ông Huy cho biết.

Theo Bộ trưởng, nhằm đảm bảo thị trường bền vững, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn phải giảm giá xuống thấp hơn mức 75.000 đồng/kg heo hơi là hợp lý.