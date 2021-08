Tài xế Be tình nguyện chuyển nhu yếu phẩm cho người cần hỗ trợ

Tính năng “Cần hỗ trợ” do ứng dụng Be tạo ra nhằm tiếp nhận thông tin và vận chuyển lương thực, thực phẩm, vật dụng trẻ em, vật dụng y tế,… cho những người đang cần tại tâm dịch TP.HCM. Bên cạnh đó, Be cũng tiếp nhận thông tin này qua số 1900 232345, cho cả người đang cần hỗ trợ và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm muốn quyên góp nhu yếu phẩm.

Đây là các hoạt động mới của Be, góp phần giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn tại tâm dịch TP.HCM, cũng như “chia lửa” cùng các kênh tiếp nhận các trường hợp khó khăn khác của thành phố. Hai tính năng này đã được Be gấp rút hoàn thiện để nhanh chóng giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 lên đời sống xã hội. Ngay sau khi tính năng được đưa vào sử dụng, nhiều tài xế beBike của hãng cũng bắt đầu vận chuyển những chuyến hàng đầu tiên.

Tài xế Phạm Phú Chính kệ nệ các gói hàng được nhóm “Người Việt thương nhau” chuẩn bị sẵn để giao cho người khó khăn

Anh Nguyễn Anh Kiệt (ngụ Tân Bình) đã gắn bó với Be 3 năm nay chia sẻ: “Mấy ngày này anh em rất vui để giao cho người dân ở khu cách ly, đem những phần quà hỗ trợ cho người không thể đi đâu được. Anh em tài xế hỗ trợ tình nguyện đem quà tới. Giao mấy thứ này cho người khó khăn, họ nhận họ rất mừng vì ở trong khu phong toả thì không đi ra ngoài mua được món hàng này hàng nọ, như Be hỗ trợ giao tới khu đó bà con mừng lắm.

Khó khăn thì ai cũng có, người ít, người nhiều nhưng mà hoạt động thiện nguyện này thì anh em rất sẵn lòng để đi, rất vui khi có thể chung tay cùng mọi người vượt qua dịch bệnh”.

Các tài xế đọc tên mình và ký xác nhận đã nhận hàng, sẵn sàng mang quà đến cho người khó ở tất cả mọi nơi tại TP.HCM

Chị Đinh Thị Nga (quê Hà Tĩnh, ngụ P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết chồng chị bị bệnh phải lên Sài Gòn chữa trị, cả gia đình 4 người dìu nhau lên Sài Gòn vừa kiếm sống vừa trị bệnh cho chồng, nhưng lên ở được 3 tháng thì TP.HCM giãn cách, chị làm công nhân cũng phải nghỉ việc, nhà còn phải nuôi 2 con nhỏ và bị kẹt trong khu phong tỏa không thể đi đâu. Thấy số điện thoại hỗ trợ trên mạng xã hội, chị gọi thì giờ được các tài xế Be đem quà đến chị mừng lắm.

Anh xem tài xế Be hỗ trợ nhau đưa nhu yếu phẩm lên xe cho chắc chắn vì chặng đường từ Q.Tân Phú đến Thủ Đức khá xa

Ngoài kênh tiếp nhận trực tiếp trên ứng dụng gọi xe, Be cũng đang tham gia công tác tiếp nhận và xử lý thông tin yêu cầu hỗ trợ của người dân gặp khó khăn do dịch bệnh do Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Be còn là thành viên của dự án “Tổng đài khẩn cấp tiếp nhận và giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19” trên địa bàn thành phố. Các thành viên còn lại trong dự án gồm Thành đoàn TP.HCM, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp với Báo Tuổi Trẻ, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Công ty TNHH công nghệ XTEK, các đội nhóm tình nguyện.

Anh em tài xế dò lại các địa chỉ người nhận và đường đi trước tiến hành giao hàng

Chỉ sau 3 ngày triển khai, Be đã hỗ trợ xử lý được 3.000 cuộc gọi cho đường dây 1022 trong đó có đến 80% các yêu cầu là về vấn đề hỗ trợ thực phẩm. Về kênh tiếp nhận thông tin qua ứng dụng Be và tổng đài riêng của Be, đã ghi nhận gần 1.000 yêu cầu hỗ trợ chỉ trong 2 ngày. Các yêu cầu sau khi xác minh thành công đều đã được nhóm Tổng đài chuyển đến nhóm hỗ trợ thực phẩm ngay trong ngày và công tác giao vận đồ cứu trợ đến người dân được thực hiện trong ngày sau đó.

Hiện tại, tỷ lệ giao hàng thành công đang là 97% với các đơn hàng mẫu phẩm y tế ở Hà Nội và 95% với các đơn cứu trợ thực phẩm ở TP.HCM. Đồng thời, Be cũng liên tục lấy ý kiến phản hồi của người dân nhận cứu trợ để cải thiện quy trình, chất lượng. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng đang đạt trên 95%.