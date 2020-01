Tạm dừng thông quan hàng qua Trung Quốc đến hết rằm tháng giêng

Thông báo trên vừa được Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) đưa ra về tác động của bệnh dịch viêm phổi cấp do virus corona đến hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong những ngày qua, bệnh dịch viêm phổi do virus corona gây ra đang có những diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, số người mắc bệnh và tử vong do bệnh dịch này tăng lên nhanh chóng.