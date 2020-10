Tạm dừng trạm thu phí Nội Bài - Vĩnh Yên từ 0 giờ 14.10

Thời gian thu phí hoàn vốn 13 năm 7 tháng và thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm 6 tháng, dự kiến kết thúc vào tháng 1.2025.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã rà soát quy định của pháp luật, hợp đồng dự án, các văn bản của Kiểm toán nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT để xác định ngày dừng thu phí của dự án.

Sau nhiều cuộc họp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, đến nay, dự án vẫn còn vướng mắc về chi phí bảo toàn vốn trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian khai thác, lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công và thời gian thu phí tạo lợi nhuận của nhà đầu tư.

Về thời gian thu phí tạo lợi nhuận của nhà đầu tư, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, do số thu thực tế cao hơn so với số thu theo hợp đồng đã ký, nên việc rút ngắn thời gian thu phí tạo lợi nhuận là phù hợp. Cụ thể, thời gian thu phí tạo lợi nhuận giảm xuống còn 3 năm 3 tháng 4 ngày, giảm 2 tháng 26 ngày.

Số thu tại dự án đã rà soát đến ngày 31.8 là 1.332 tỉ đồng và số chi đến là 1.025,036 tỉ đồng. Do số thu thực tế cao hơn so với số thu theo hợp đồng đã ký nên thời gian thu phí hoàn vốn của dự án rút ngắn so với dự kiến trong hợp đồng. Dự án sẽ kết thúc việc thu phí vào cuối ngày 13.10.2020.