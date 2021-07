Tạm nghỉ V-League, Công Phượng tiếp sức chống dịch tại TP.HCM

Sáng 7.6, cầu thủ Công Phượng – đại diện Qũy Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood trao tặng trang thiết bị y tế cùng các sản phẩm dinh dưỡng cho lực lượng Công an TP.HCM tham gia phòng chống dịch Covid-19. Các thiết bị y tế gồm: bộ kit xét nghiệm Covid, khẩu trang, trang phục bảo hộ… cùng các sản phẩm dinh dưỡng với tổng giá trị lên đến 5 tỉ đồng.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, suốt 2 tháng qua, công an TP.HCM là một trong những lực lượng tuyến đầu sát cánh cùng người dân thành phố chống dịch. Ngày lẫn đêm, các chiến sĩ công an đã tích cực phối hợp với ngành y tế truy vết nhanh chóng các ca nhiễm, đóng chốt an ninh 24/24 tại tất cả điểm phong tỏa, cũng như liên tục tuần tra tình hình tuân thủ quy định phòng chống dịch trên khắp thành phố.

Đại diện Qũy Phát triển Tài năng Việt, cầu thủ Công Phượng chia sẻ: “Lần đầu tiên Phượng thấy thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 như vậy. Từ đó lại càng cảm kích, biết ơn nhưng anh chị ở lực lượng tuyến đầu, đã không quản ngại nguy hiểm, vất vả ngày đêm trong cuộc chiến chống dịch. Phượng đã thấy những chiến sĩ công an mặc áo mưa hướng dẫn người dân các quy định phòng dịch, trực 24/24h, thậm chí là tiếp tế cho bà con khu vực phong tỏa. Là đại diện của Qũy Phát triển Tài năng Việt, Phượng rất vui khi được cùng với Qũy làm cầu nối mang những tấm lòng tri ân và động viên của các nhà hảo tâm đến với lực lượng công an TPHCM, giúp các chiến sĩ vững tin nơi tuyến đầu, đưa TP.HCM sớm ổn định trở lại”

Một chiến sĩ công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ tại chôt phòng dịch trên đường Nguyễn Thượng Hiền (Quận 3)

Cũng trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, tại TP.HCM, Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu còn tiếp sức đến nhiều bệnh viện tuyến đầu của thành phố và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước để kịp thời chung tay cùng người dân và chính quyền địa phương chống dịch như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Gia Lai, Bình Định… Tính đến nay, tổng kinh phí Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu ủng hộ các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ tư là trên 20 tỉ đồng.

Toàn bộ nguồn kinh phí Quỹ Phát triển Tài năng Việt sử dụng trong các hoạt động đồng hành chống dịch Covid-19 lần này đều trích từ ngân sách ủng hộ của Nutifood.