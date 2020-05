Tăng chi Quỹ bình ổn, giá xăng vẫn tăng gần 900 đồng/lít

Bộ Công thương cho hay, trong 15 ngày qua, bình quân giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới đã tăng khoảng 27-63% so với kỳ trước. Cụ thể, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức 32,806 USD/thùng - xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 8,386 USD/thùng, tương đương tăng 34,34% so với kỳ trước); 35,612 USD/thùng xăng RON95 (tăng 9,188 USD/thùng, tương đương tăng 34,77% so với kỳ trước); 35,794 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 7,733 USD/thùng, tương đương tăng 27,56% so với kỳ trước); 32,200 USD/thùng dầu hỏa (tăng 12,450 USD/thùng, tương đương tăng 63,03% so với kỳ trước); 182,117 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (tăng 48,539 USD/tấn, tương đương tăng 36,34% so với kỳ trước).