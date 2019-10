Giá xăng tăng khá mạnh từ 18 giờ hôm nay

Liên bộ Tài chính - Công thương vừa có quyết định điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ tính giá 15 ngày.

Theo tính toán của cơ quan quản lý, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1.10 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung tăng khá cao do những bất ổn về nguồn cung (như biểu đồ dưới), cụ thể: 72,185 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,64 USD/thùng, tương đương +8,46% so với kỳ trước); 78,571 USD/thùng xăng RON95 (tăng 8,11 USD/thùng, tương đương +11,51% so với kỳ trước); 79,265 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 4,48 USD/thùng, tương đương +5,99% so với kỳ trước); 79,915 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,57 USD/thùng, tương đương +6,07% so với kỳ trước); 428,20 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 61,83 USD/tấn, tương đương +16,88% so với kỳ trước).