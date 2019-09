Công ty xăng dầu 'bỏ túi' hàng ngàn tỉ đồng

Cụ thể theo Báo cáo tài chính quý 2/2019 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - PLX), doanh thu thuần trong quý đạt 49.735 tỉ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả quý 2/2019, Petrolimex có lãi sau thuế 1.250 tỉ đồng trong quý 2, giảm 3,1% so với lợi nhuận đạt được trong quý 2/2018.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2019, tập đoàn xăng dầu đạt doanh thu thuần 91.695 tỉ đồng, giảm 5,1% so với nửa đầu năm ngoái. Tuy nhiên chi phí giá vốn và chi phí tài chính giảm nên Petrolimex báo lãi trước thuế 3.060 tỉ đồng, hoàn thành 58,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế của Petrolimex đạt 2.545 tỉ đồng, tăng 11% so với lợi nhuận đạt được của nửa đầu năm trước. Tổng hàng tồn kho của tập đoàn đến 30.6.2019 là 10.887 tỉ đồng, tăng 592 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 121 tỉ đồng.