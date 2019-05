Giá xăng tăng liên tục đưa lợi nhuận Petrolimex cao hơn 30%

[VIDEO] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói về việc tăng giá điện, giá xăng - Nguồn: Cổng thông tin điện tử chính phủ

Cụ thể, Petrolimex đạt doanh thu hơn 41.960 tỉ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp tăng 18% lên 3.778 tỉ đồng. Như vậy sau 3 tháng đầu năm nay, Petrolimex ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.568 tỉ đồng và lãi sau thuế 1.294 tỉ đồng, đều cao hơn khoảng 30% so với quý 1/2018. Riêng lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.200 tỉ đồng, cao hơn 34% so với 3 tháng đầu năm trước.

Năm 2019, Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu 195.000 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.250 tỉ đồng, tăng lần lượt 2% và 3% so với năm trước. Như vậy, công ty đã thực hiện 22% kế hoạch doanh thu và 30% chỉ tiêu lợi nhuận. Năm 2019, Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu 195.000 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.250 tỉ đồng, tăng lần lượt 2% và 3% so với năm trước. Như vậy, công ty đã thực hiện 22% kế hoạch doanh thu và 30% chỉ tiêu lợi nhuận.

Petrolimex đang có hơn 16.000 tỉ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng, bên cạnh giá trị tồn kho gần 11.516 tỉ đồng.

Chia sẻ trong Báo cáo thường niên 2018, Petrolimex cho biết tập đoàn có một mạng lưới rộng khắp 5.200 cửa hàng xăng dầu trải dài 63 tỉnh, thành phố trên cả nước (trong đó có khoảng 2.500 cửa hàng thuộc sở hữu của Tập đoàn) với vị trí thương mại thuận lợi, chiếm trên 50% thị phần trong nước.

Đây cũng chính là một trong những lợi thế rất lớn của Petrolimex mà rất nhiều tập đoàn bán lẻ mong muốn.

Kết quả lợi nhuận cao cũng khiến cho cổ phiếu PLX trên sàn hiện ở mức 61.600 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 16% so với đầu năm.