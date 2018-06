Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn đường sắt

Cụ thể, Bộ GTVT thống nhất với báo cáo đánh giá của Tổng công ty Đường sắt VN (VNR) về các nguyên nhân chủ quan gây ra tai nạn giao thông đường sắt trong thời gian qua.

Bộ yêu cầu VNR tập trung triển khai các giải pháp để khắc phục ngay các yếu tố chủ quan gây mất an toàn giao thông đường sắt ; Rà soát lại các quy trình tác nghiệp quản lý an toàn từ tổng công ty xuống các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu, tuyệt đối không được để xảy ra những vụ tai nạn tương tự. Đồng thời thực hiện sắp xếp lại các đầu mối, xây dựng hệ thống liên thông giám sát an toàn.