Techcombank tăng trưởng doanh thu trong bối cảnh nhiều thách thức

Lợi nhuận trước thuế và doanh thu tăng lần lượt 19% và 30% so với cùng kỳ năm 2019.

Vừa qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 6,7 nghìn tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019, tương đương 51,5% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mà Đại hội cổ đông đã thông qua. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,4 nghìn tỉ đồng, tăng 19% so với mức 4,5 nghìn tỉ đồng của nửa đầu năm 2019. Ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế của mình với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản trong 12 tháng gần nhất đạt 2,9%. Vị thế vốn vững chắc của Ngân hàng thể hiện qua chỉ số CAR theo Basel II đạt mức 16,9%.

Kết quả hoạt động kinh doanh

Kết thúc quý 2/2020, doanh thu (TOI) của Ngân hàng đạt 11,8 nghìn tỉ đồng, tăng 30% so với doanh thu 9,1 nghìn tỉ đồng của nửa đầu năm 2019.

Thu nhập lãi thuần (NII) của nửa đầu năm 2020 đạt 8,1 nghìn tỉ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) đạt 2,0 nghìn tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020, tăng trưởng 57% so với 6 tháng đầu năm 2019; và chiếm 16,8% tổng doanh thu, cao hơn mức 13,8% của nửa đầu năm 2019 do có sự đóng góp mạnh mẽ của hoạt động bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Chi phí hoạt động của 6 tháng đầu năm 2020 là 3,8 nghìn tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được cải thiện ở mức 32,5%, so với mức 35% cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 2/2020, ngân hàng đã tiếp tục chủ động xử lý một số khoản nợ xấu. Chi phí dự phòng của nửa đầu năm 2020 tăng lên mức 1,2 nghìn tỉ đồng so với mức 239 tỉ đồng của cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục thể hiện sự thận trọng của ngân hàng trong việc chủ động trích lập dự phòng để xử lý nợ xấu.

Bảng cân đối kế toán

Tổng tài sản đạt 395,9 nghìn tỉ đồng, tăng 9,8% so với thời điểm kết thúc quý 2/2019 và tăng 3,2% so với thời điểm cuối năm 2019. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng tại ngày 30.6 là 265 nghìn tỉ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước và 2,7% so với cuối năm 2019.

Tiền gửi khách hàng tại ngày 30.6 là 249,9 nghìn tỉ đồng, tăng 13,4% so với thời điểm 30.6.2019. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 86 nghìn tỉ đồng, tăng 29% so với thời điểm kết thúc quý 2/2019. Trong khi đó, tiền gửi có kỳ hạn đạt 163,9 nghìn tỉ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, do ngân hàng tiếp tục tập trung vào tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn. Nhờ đó, tỷ lệ CASA cuối quý 2/2020 đạt 34,4%, cao hơn mức 30,4% cuối quý 2/2019.

Thanh khoản và vốn

Techcombank đã duy trì thanh khoản dồi dào với tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi đạt 72,5% và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn đạt 25,5%, tốt hơn đáng kể so với mức 38,4% vào thời điểm cuối năm 2019.

Trong quý 2/2020, Techcombank đã huy động thành công 500 triệu USD từ khoản vay hợp vốn nước ngoài. Đây là khoản vay tín chấp có thời hạn 3 năm với mức lãi suất bằng lãi suất cho vay USD liên ngân hàng (LIBOR) cộng biên độ 1,5%/năm.

Chất lượng tài sản

Tại thời điểm 30.6, tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức 0,9%, thấp hơn mức 1,1% tại 31.3 và 1,8% tại 30.6.2019. Tỷ lệ nợ xấu giảm do Ngân hàng đã chủ động xử lý nợ xấu trong nửa đầu năm 2020. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại thời điểm 30.6 là 108,6%.

Số lượng khách hàng và các dấu ấn khác

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Techcombank đã có thêm hơn 330.000 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng mà Ngân hàng phục vụ lên gần 8 triệu. Ngân hàng đã tiến hành các biện pháp an toàn để bảo vệ khách hàng và nhân viên, đồng thời vẫn duy trì hoạt động bình thường của tất cả các chi nhánh, cây ATM. Những biện pháp này cùng với vị thế hàng đầu trong mảng ngân hàng trực tuyến và ngân hàng di động giúp đảm bảo khách hàng luôn được phục vụ tốt nhất trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội vào tháng 4 và sau khi biện pháp giãn cách xã hội được gỡ bỏ. Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2020 lần lượt đạt 153 triệu giao dịch (tăng 130% so với cùng kỳ năm ngoái) và gần 2 triệu tỉ đồng (tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái).

Trong quý 2/2020, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã công bố xếp hạng tín nhiệm của Techcombank với đánh giá tín dụng cơ bản (BCA) ở mức ba. Trong báo cáo, Moody’s cũng nhấn mạnh rằng “BCA ở mức ba phản ánh chất lượng tài sản tốt, khả năng sinh lời vững chắc và nền tảng vốn mạnh mẽ của Techcombank”. Trong số 19 ngân hàng mà Moody’s đánh giá tại Việt Nam, Techcombank là ngân hàng duy nhất đạt mức xếp hạng BCA cao nhất và chỉ bị hạn chế bởi mức trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia.