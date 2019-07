'Thách thức xuất xứ' từ EVFTA

Đó là một trong các nội dung ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam trao đổi với báo giới bên lề Diễn đàn thương mại Việt Nam - EU năm 2019 với chủ đề Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU: Chân trời hợp tác rộng lớn, toàn diện. Diễn đàn do Bộ Công thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Phòng Thương mại châu Âu tổ chức tại TP.HCM hôm nay (30.7).

Ông Giang nhấn mạnh, ngoài việc đáp ứng được mẫu mã các thị trường lớn đưa ra, vấn đề chủ động nguồn nguyên liệu để đáp ứng tiêu chí về quy tắc xuất xứ là rất quan trọng. Hiện khó khăn của doanh nghiệp dệt may phải đối mặt vẫn là yêu cầu về quy tắc xuất xứ. Hàng dệt may Việt Nam vào EU phải sử dụng vải sản xuất tại Việt Nam, việc cắt may được thực hiện bởi doanh nghiệp Việt hoặc doanh nghiệp EU. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp dệt may trong việc nhận ưu đãi do trong nước chưa chủ động sản xuất sợi và vải. Nguồn nguyên liệu này lâu nay doanh nghiệp nhập khẩu từ các quốc gia không thuộc khối EU. Tuy nhiên, theo ông Giang, doanh nghiệp đang nỗ lực để xoay chuyển vấn đề này bằng gia tăng đầu tư, liên kết đầu tư mở rộng… Mục đích cuối cùng hưởng được mức thuế 0% của hiệp định thương mại đã được ký kết.