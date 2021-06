THACO lên kế hoạch tăng vốn, thực hiện chiến lược phát triển đa ngành

THACO hiện có 2 tập đoàn con (Sub-Holding): Công ty THACO AUTO; Công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải (THAGRICO) và 3 tổng công ty: Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (THADICO); Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế THISO; Công ty TNHH Giao nhận Vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI).

Theo Báo cáo Đại hội thường niên năm 2021 của THACO, để đảm bảo nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh THACO AUTO dự kiến tăng vốn điều lệ từ 7.835 tỉ đồng lên 11.500 tỉ đồng trong năm 2021. THAGRICO cũng sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.600 tỉ đồng lên 14.500 tỉ đồng; THADICO sẽ tăng vốn điều lệ từ 10.920 lên 12.750 tỉ đồng trong năm 2021 và tiếp tục tăng vốn trong năm 2022 theo lộ trình nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Ngành sản xuất kinh doanh ô tô năm 2020 do ảnh hưởng Covid-19 , tổng dung lượng thị trường ô tô Việt Nam năm 2020 chỉ đạt 284.000 xe giảm 7% so với năm 2019, tuy nhiên THACO AUTO đạt doanh số hơn 92.724 xe, tăng 11% so với năm 2019. Kế hoạch doanh số năm 2021 là 118.746 xe, tăng 28% so với năm 2020.