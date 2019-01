Tháng 1, xuất khẩu có dấu hiệu chững lại

Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1 ước tính đạt 20 tỉ USD, tăng 1,9% so với tháng trước nhưng giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Một số mặt hàng có kim ngạch giảm như: điện thoại và linh kiện đạt 2,9 tỉ USD, giảm 27,5%, là nguyên nhân chính khiến kim ngạch xuất khẩu tháng 1 giảm; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,3 tỉ USD, giảm 5%.

Một số mặt hàng xuất khẩu có giá trị tăng: hàng dệt may đạt 2,7 tỉ USD, tăng 6,7% so cùng kỳ năm trước; giày dép đạt 1,6 tỉ USD, tăng 12,8%... Trong khi xuất khẩu chững lại thì nhập khẩu lại tăng khá mạnh, ước đạt 20,8 tỉ USD, tăng 1,7% so với tháng trước và ước tính tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong tháng 1, nền kinh tế nhập siêu khoảng 800 triệu USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của VN với kim ngạch ước đạt 6,1 tỉ USD, tăng 6% so cùng kỳ năm 2018; tiếp theo là Hàn Quốc đạt 4,1 tỉ USD; Nhật Bản đạt 1,6 tỉ USD…