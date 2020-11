Tháng 10, nhập khẩu ô tô tăng mạnh trở lại

Tổng trị giá xe nhập tương ứng 283 triệu USD. Trước đó, trong tháng 9, số liệu của Tổng cục Hải quan ghi nhận lượng xe nhập đạt 12.670 chiếc với trị giá đạt 256 triệu USD.

Thống kê cho thấy, trong tháng 10, xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 10.379 chiếc với trị giá đạt 191 triệu USD, chiếm 76% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Trong đó, xe nhập từ Thái Lan có 5.631 chiếc, tăng 25,4% và nhập từ Indonesia 3.809 chiếc, giảm 16,7% so với tháng trước. Xe ô tô tải 2.426 chiếc, với trị giá đạt 55,6 triệu USD; tăng 2,8% về lượng nhưng giảm 14,3% về trị giá so với tháng trước, trong đó có tới 1.917 chiếc xuất xứ từ Thái Lan. Còn lại là ô tô chuyên dụng, nhập khẩu về trong tháng 10 có 826 chiếc với trị giá 35,5 triệu USD, tăng 45% về lượng và tăng 34% về trị giá so với tháng trước, trong đó chủ yếu là xe từ Trung Quốc với 487 chiếc, từ Mỹ 125 chiếc, từ Hàn Quốc 81 chiếc.