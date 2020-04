Tháo dỡ rào chắn tuyến metro số 1 ga Nhà hát Thành phố

Mặt bằng phía trước Nhà hát Thành phố đã được tái lập hoàn toàn, trả lại không gian thông thoáng và sạch đẹp cho khu vực này (sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch báo cáo UBND TP.HCM và sớm hơn 127 ngày so với kế hoạch thi công ban đầu của nhà thầu). Tầng B1 ga Nhà hát Thành phố cũng đã hoàn thiện cơ bản công tác thi công sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch báo cáo UBND TP, sớm hơn 96 ngày so với kế hoạch thi công ban đầu.