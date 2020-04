Tuyến metro số 1 chính thức bàn giao mặt bằng trước Nhà hát Thành phố

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết, chiều 13.4, đơn vị này đã bàn giao 2.177 m2 mặt bằng Công viên Lam Sơn trước Nhà hát Thành phố cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng thuộc Sở Xây dựng để thi công cải tạo công viên. Mặt bằng trả lại đã được đơn vị thi công san lấp cát đến cao độ so với hiện trạng ban đầu là +2,3 và 207 m chiều dài bằng đá granit.

Tiến độ bàn giao được rút ngắn 17 ngày so với kế hoạch bàn giao với Sở Xây dựng (theo kế hoạch là trước 30.4) và rút ngắn 137 ngày (so với kế hoạch ban đầu của nhà thầu là 2.9). Đây được coi là nỗ lực rất lớn của Ban Quản lý Đường sắt đô thị và nhà thầu thi công dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong thời điểm còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19