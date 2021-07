Thêm 8 chợ đóng cửa, Sở Công thương gửi công văn khẩn hướng dẫn mở chợ

Sáng 21.7, thêm chợ An Hội tại quận Gò Vấp buộc tạm ngưng hoạt động do có ca nhiễm Covid-19 tại chợ. Như vậy, đến nay, có đến 205 chợ truyền thống và chợ đầu mối tại TP.HCM đang tạm ngưng hoạt động do liên quan đến các ca nhiễm, ca nghi nhiễm hoặc không đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch nên phải tạm ngưng hoạt động. Trong đó có 202 chợ truyền thống và 3 chợ đầu mối.