Thèm chút gió qua ngã tư bốn quận

Là bởi, cái nút giao thông này nhiều xe lắm. Rất nhiều lần tôi bị mắc mưa, khi từ hướng Q.1 chạy về. Trời âm âm nhưng không gió, chợt thấy mây đùn lên ở phía xa xa Gò Vấp, trong thanh âm náo nhiệt hối hả người xe. Vừa trờ đến ngã tư đông đặc người tứ phía dồn về, chờ lâu mới có đèn xanh, vậy là đứng chịu trận mỗi khi mưa ào xuống không trở tay kịp. Dừng xe lại mà chẳng lấy được áo mưa bởi không có chỗ len chân để bước xuống. Những ngày mưa bất chợt cứ thế đi về...

Rẽ vào đoạn này, là có nhiều con đường mang tên hoa: Hoa Hồng, Hoa Sứ, Hoa Lan... mà ngay từ lúc thành phố mới có quyết định đặt tên, tôi đã kịp lui tới khu vực này để viết bài, khi những dự án mọc lên để cải tạo một khu vực trước đó khá “lộn xộn”, là “điểm giao” giữa các quận 1, Bình Thạnh và Phú Nhuận. Lúc nhận quyết định đặt tên đường như vậy, cứ hình dung chắc hẳn nhiều cư dân khu vực này rất vui, vì có tên đẹp. Và hình như cũng chỉ Phú Nhuận mới có một “quần thể” các đường mang tên hoa co cụm lại như thế.

Bài viết hôm sau đó đăng trên Thanh Niên do tôi và một đồng nghiệp thực hiện đã kết thúc với một câu: “Đây cũng là một vấn đề khá “nhạy cảm” đối với việc xây dựng các cơ sở kinh doanh do các đơn vị quân đội làm kinh tế phục vụ cho mục đích quốc phòng, do vậy cần có một hành lang pháp lý rõ ràng hơn để tránh sự “ngộ nhận” của dư luận trong nhiều trường hợp tương tự”. Đoạn kết ấy cũng xem như kết thúc một cuộc bàn cãi. Để rồi mới đây, tình cờ xem được một thước phim muốn giới thiệu về ngã tư Phú Nhuận do ai đó đưa lên mạng vào năm 2017, cái trung tâm tiệc cưới này đã hiển nhiên thành một câu chuyện hay về sự tồn tại các công trình xây dựng ghi dấu ấn cho quận này.