Thêm hãng xe công nghệ ngưng vận chuyển hành khách tại Hà Nội

Ứng dụng gọi xe công nghệ GoViet vừa phát đi thông báo: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ , Bộ GTVT, và Công văn của các cơ quan chức năng TP Hà Nội, chung tay phòng chống dịch Covid-19, GoViet sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách GoBike tại khu vực Hà Nội từ ngày mai (2.4) đến hết ngày 15.4. Các dịch vụ GoFood và GoSend vẫn duy trì hoạt động.

Đại diện GoViet cho biết: "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo cho tất cả mọi người được an toàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình chặt chẽ, với sự phối hợp của chính quyền địa phương, và sẽ đưa ra sự điều chỉnh khi cần thiết. Chúng tôi cũng luôn lưu ý cộng đồng thực hiện các biện pháp giãn cách an toàn do chính quyền đưa ra, vì điều này là vô cùng quan trọng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh".