Xe ôm công nghệ có còn hoạt động trong 15 ngày cách ly xã hội?

Trong thời gian này, để đảm bảo an toàn sức khoẻ, Quý khách hàng có thể an tâm sử dụng dịch vụ giao hàng beDelivery và be Đi Chợ để be mua hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm, đảm bảo nhu cầu hằng ngày mà không cần phải ra ngoài.

Nhằm hỗ trợ khách hàng thêm thuận tiện, dịch vụ be Đi chợ đã giảm giá phí mua hàng từ 50.000 đồng xuống 30.000 đồng cho mỗi đơn hàng. Bên cạnh đó, từ 1.4, dịch vụ này được mở rộng thêm hình thức thanh toán tiền mặt và hạn mức giá trị đơn hàng lên đến 1 triệu đồng, thay vì chỉ chấp nhận khách hàng sử dụng thẻ và hạn mức 500.000 đồng như trước đây, cùng với ưu đãi giảm giá 25% (tối đa 40.000 đồng) x3 lần/ngày.

Siêu thị vẫn đầy ắp hàng hóa trước giờ cách ly toàn xã hội

Trong khi đó, cùng thời gian này, ứng dụng gọi xe Grab chỉ cho dừng toàn bộ các dịch vụ vận chuyển 4 bánh (GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Doanh nghiệp, Grab Tỉnh/Grab Tuyến, GrabTaxi, GrabRent, JustGrab) tại tất cả các tỉnh, thành phố và dịch vụ giao nhận thức ăn GrabFood tại Đà Nẵng , kể từ 0 giờ ngày mai (2.4) Dịch vụ GrabBike, GrabFood, GrabExpress tại các tỉnh, thành phố khác, dịch vụ GrabMart tại TP.HCM vẫn được duy trì như bình thường, tiếp tục phục vụ người dùng, góp phần hỗ trợ hoạt động mua sắm trực tuyến theo khuyến nghị của Chính phủ. Đại diện Grab cho hay trong thời gian này, Grab sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông và thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo sức khỏe , an toàn cho khách hàng và đối tác tài xế. Mới đây, Công ty này cũng đã công bố gói hỗ trợ lên đến 70 tỉ đồng nhằm đồng hành cùng Chính phủ và hỗ trợ tài chính trực tiếp, giải quyết một phần khó khăn các đối tác tài xế, đối tác nhà hàng trong mùa dịch Covid-19 Hãng xe GoViet cho biết vẫn tiếp tục duy trì hoạt động bình thường.

Cụ thể, trong 15 ngày cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ứng dụng gọi xe “be” sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ vận chuyển (beBike, beCar, be Đi tỉnh, thuê xe theo giờ) kể từ hôm nay (1.4) tại tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Các dịch vụ Giao hàng beDelivery & dịch vụ be Đi chợ vẫn hoạt động bình thường cho đến khi có thông báo mới