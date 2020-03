Giảm chi phí cho hàng triệu người mất thu nhập

Hoàn toàn trong khả năng của EVN

TS Trần Văn Bình, Hội đồng năng lượng tái tạo thế giới , bình luận: EVN tuy là một DN nhưng xưa nay ai cũng hiểu là đại diện nhà nước để gánh trách nhiệm bảo đảm an ninh năng lượng, an toàn quốc gia. Đại dịch toàn cầu cũng coi như dạng thiên tai, ngành điện phải bảo đảm đủ điện cho dân sinh hoạt. Giá cả thực phẩm cũng được các bộ ngành “ghìm cương”, mục đích bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho người dân. Đạo lý của DN là không vì mục đích lợi nhuận trong thiên tai khi cả xã hội đang gồng mình chống dịch. Giảm chi tiêu cho dân lúc này là thực tế nhất và là trách nhiệm của DN nhà nước, và EVN hoàn toàn trong khả năng mình để làm được.