Thêm kênh mua sắm hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn tại TP.HCM

Từ ngày 20.9, hàng nghìn sinh viên khó khăn, sinh viên tại TP.HCM chưa thể về quê sẽ có thêm cơ hội được hỗ trợ mua sắm nhu yếu phẩm thông qua ứng dụng “R-One Nối vòng tay lớn” do Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM ( Saigon Co.op ) phối hợp cùng Doanh nghiệp xã hội Recycle One thực hiện. Các sinh viên chỉ cần tải và đăng ký thông tin của mình trên ứng dụng “R-One Nối vòng tay lớn” phát triển bởi Doanh nghiệp xã hội Recycle One. Theo hướng dẫn, ngoài thông tin cá nhân cơ bản, sinh viên cũng cần ghi chú địa chỉ nhà trọ, ký túc xá, tình trạng phong tỏa… và có thể đăng ký cá nhân hoặc tập thể.