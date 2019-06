Thêm một hệ thống phân phối thực phẩm an toàn gia nhập thị trường

Công ty cổ phần phân phối Gia Cát (thuộc Gia Cát Group) vừa ký kết hợp tác với Hội Liên hiệp phụ nữ quận 4, TP.HCM ra mắt cửa hàng sản phẩm an toàn mang thương hiệu F-Green tại địa chỉ 83 đường số 45, P.6, Q.4 TPHCM.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Gia Cát Group cho biết chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn F-Green được hình thành từ nỗi trăn trở về bữa ăn an toàn cho sức khỏe của gia đình, người thân và cộng đồng. Là một công ty thuần Việt, F-Green luôn cam kết cung cấp các sản phẩm sạch , an toàn cho sức khỏe, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao với phương châm "Nông trại vì gia đình". Đây mới chỉ là cửa hàng đầu tiên thuộc hệ thống phân phối F-Green và công ty đã có kế hoạch liên kết với Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện để mở rộng hệ thống phân phối.

F-Green là chuỗi các cửa hàng cung cấp sản phẩm an toàn trên địa bàn TP.HCM, và cũng là một đại lý lớn trong toàn hệ thống bán lẻ thực phẩm an toàn của Công ty cổ phần phân phối Gia Cát. F-Green được lựa chọn là đơn vị cung cấp sản phẩm an toàn cho hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ quận 4 với các chương trình tư vấn về vệ sinh an toàn thực phẩm và các chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm an toàn tốt cho sức khỏe gia đình.