Thêm một ‘ông lớn’ ngân hàng báo lãi 'khủng' 11.500 tỉ đồng

Tại Hội nghị tổng kết triển khai nhiệm vụ năm 2019, ông Trần Minh Bình, Tổng giám đốc VietinBank , cho biết kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank vượt các mục tiêu đề ra. Mặc dù vốn điều lệ chưa được tăng như kế hoạch, nhưng VietinBank chủ động điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng chính đáng của nền kinh tế, đồng thời tập trung vào cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động (so với năm 2018, tốc độ tăng về hiệu quả cao gấp 5 lần tốc độ tăng về quy mô kinh doanh).

Theo đó, tín dụng tăng 7,2% so với cuối năm 2018; các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đạt ở mức cao, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 43% so với năm 2018, tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,2%, giảm đáng kể so với cuối năm 2018 (1,59%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt trên 120%, tăng mạnh so với tỷ lệ 93% của năm 2018.

Lợi nhuận riêng lẻ của ngân hàng này năm 2019 đạt gần 11.500 tỉ đồng, tăng trên 26% so với kế hoạch, tăng 83% so với năm 2018.

Trước đó, một loạt nhà băng cũng đã báo lãi với con số “khủng” so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông cho biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp, OCB có mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kép (CARG) từ năm 2016 đến 2019 đạt trên 88%.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt trên 3.868 tỉ đồng, tăng 1.610 tỉ đồng, tương đương 71,3% so với năm trước và đạt 121,75% kế hoạch đặt ra. Số liệu báo cáo cũng cho thấy, tổng huy động vốn năm 2019 đạt trên 147.000 tỉ đồng, tăng 24% so với năm 2018.

Còn theo chia sẻ của ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, lợi nhuận ngân hàng này năm 2019 đạt kỷ lục, về đích 1 tỉ đô trước một năm so với mục tiêu đề ra, tín dụng tăng 16% - là mức tăng cao nhất trong các tổ chức tín dụng lớn ở Việt Nam.