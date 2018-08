Thêm một vụ môi giới lừa bán đất nền

Cụ thể, theo Tập đoàn T&T, thời gian gần đây, nhiều trang web và mạng xã hội đưa thông tin không chính xác về dự án khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp 267 ha (dự án) tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do Công ty CP Thái Sơn Long An (thành viên của Tập đoàn T&T Group) làm chủ đầu tư, gây hoang mang cho các khách hàng. Thậm chí, có hiện tượng một số đơn vị môi giới nhà đất, cá nhân môi giới tự do đã tổ chức phát tờ rơi, dẫn dụ và nhận tiền đặt cọc khách hàng.

Công ty CP Thái Sơn Long An khẳng định dự án nêu trên vẫn đang trong giai đoạn triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với phần đã hoàn tất bồi thường và hoàn thành nghĩa vụ thuế. Vì vậy, Thái Sơn Long An chưa triển khai bán hàng và chưa chính thức rao bán trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. Đồng thời, Thái Sơn Long An cũng chưa ký kết với bất kỳ công ty, đơn vị nào để phân phối các sản phẩm của dự án.

Ngày 25.7.2018, Công ty CP Thái Sơn Long An đã có văn bản báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Long An, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An về tình trạng nói trên và đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, Công ty CP Thái Sơn Long An cũng đã có văn bản đề nghị UBND xã Long Hậu hỗ trợ và ra thông báo rộng rãi trên toàn bộ dự án và cảnh cáo nguy cơ lừa đảo.

Công ty T&T Land là đơn vị tiến hành tư vấn, môi giới và thực hiện bán các sản phẩm đất nền tại dự án này. Trong văn bản ngày 24.7.2018 gửi Công ty CP Thái Sơn Long An, Công ty T&T Land cũng khẳng định chưa rao bán, chưa đăng tải bất cứ thông tin nào liên quan đến dự án trên.

Với tất cả thông tin như trên, Công ty CP Thái Sơn Long An khuyến cáo các nhà đầu tư, khách hàng cẩn trọng với nhiều thông tin hiện nay trên trang web và trên mạng xã hội liên quan đến dự án khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp 267 ha tại Long Hậu, vì đây không phải là thông tin chính thức từ chủ đầu tư.

Trước đó, rất nhiều công ty môi giới bất động sản đã đăng thông tin mở bán nền đất tại dự án, thậm chí nhiều nơi còn nhận tiền đặt cọc mua nền tại dự án.