Thép tăng giá thêm 200.000 đồng/tấn

Nguyên nhân của việc tăng giá là do sau dịch Covid-19, nguyên liệu thế giới tăng cao như thép phế liệu tăng từ 230 USD/tấn lên 285 USD/tấn; quặng sắt đến đầu tháng 6 tăng khoảng 20 USD/tấn so với đầu tháng 5; thép cuộn cán nóng tăng lên 408 USD/tấn sau khi giảm sâu còn khoảng 350 USD/tấn vào đầu tháng 3…

Việc đóng cửa dưới nhiều hình thức và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi dịch Covid-19 bùng phát đã khiến ngành xây dựng và các ngành sản xuất khác tại khu vực ASEAN bị đình trệ trong vài tháng qua. Ngay cả ở các quốc gia không áp dụng đóng cửa chặt chẽ, các dự án xây dựng cũng bị chậm lại do hạn chế di chuyển… Hiệp hội thép Việt Nam cho biết trong bối cảnh thị trường ảm đạm nói chung, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thép trong nước 5 tháng đầu năm nay đã ghi nhận mức tăng trưởng âm lần lượt là 8,5% và 11,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên loại trừ tăng trưởng của thép cuộn cán nóng (HRC) thì sản xuất của ngành thép đã giảm 6% trong khi bán hàng giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng cộng sau 5 tháng, sản xuất thép các loại trong nước đạt hơn 9,66 triệu tấn trong khi mức tiêu thụ đạt 8,65 triệu tấn. Trong đó, xuất khẩu thép cũng giảm mạnh khi chỉ đạt hơn 1,55 triệu tấn, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm trước.