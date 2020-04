Nhập khẩu phế liệu sắt thép tăng mạnh bất chấp dịch Covid-19

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, quý 1/2020 nhập khẩu phế liệu sắt thép đạt 1,34 triệu tấn với trị giá 372 triệu USD, tăng 59,5% về lượng và tăng 39% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Ngược lại, nhập khẩu sắt thép trong quý đầu năm nay giảm gần 6% về lượng và giảm 16% về giá trị so với quý đầu năm 2019, xuống còn 3,17 triệu tấn tương ứng hơn 1,89 tỉ USD.

Bên cạnh đó, hàng điện gia dụng và linh kiện cũng ghi nhận mức tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước với giá trị nhập khẩu là 531 triệu USD; nhập khẩu khí đốt hóa lỏng đạt 241 triệu USD, tăng 15,5% về lượng và 23,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019...

Trong khi đó, nhập khẩu nguyên phụ liệu cho các ngành hàng xuất khẩu lớn bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Chẳng hạn, nhập khẩu vải cho ngành dệt may giảm mạnh 17,7% so với quý 1/2019 xuống còn 2,36 tỉ USD, bông nguyên liệu đạt 591 triệu USD, giảm gần 17%, xơ sợi dệt các loại đạt 510 triệu USD, giảm 9,5% và nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày đạt 1,13 tỉ USD, giảm gần 15%... Về thị trường hàng hóa nhập khẩu quý 1/2020, Trung Quốc vẫn là thị trường cung cấp lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 13,3 tỉ USD, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 11,7 tỉ USD, tăng 2,4% và thị trường ASEAN đạt 7,2 tỉ USD, giảm 8,3%.