Việt Nam tăng nhập linh kiện ô tô từ Hàn Quốc, Nhật Bản

Tính từ đầu năm đến hết tháng 7, theo Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương), kim ngạch nhập khẩu mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô cả nước đạt 2,3 tỉ USD, lọt vào câu lạc bộ nhập khẩu tỉ đô trong 7 tháng của năm, tăng đến 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, riêng tháng 7, Hàn Quốc dẫn đầu với kim ngạch nhập khẩu đạt 134,18 triệu USD. Thị trường cung cấp linh kiện ô tô lớn thứ 2 cho Việt Nam là Nhật Bản với 78,28 triệu USD và Trung Quốc 66,2 triệu USD trong tháng 7. Tính lũy kế 7 tháng của năm, Việt Nam chi gần 688,4 triệu USD nhập linh kiện ô tô từ Hàn Quốc, từ Nhật Bản là 431,89 triệu USD và từ Trung Quốc 412,64 triệu USD. Nếu so sánh với cùng kỳ tháng 7.2018, tốc độ nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản giảm 6,86%, nhưng ngược lại nhập từ Hàn Quốc tăng mạnh đến 57,58%.

Nguồn: VINANET

Một chi tiết đáng chú ý, trong tháng 7 Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô từ thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, tăng gấp 4,5 lần (tức tăng 351,7%) tuy chỉ đạt 1,61 triệu USD. Ngoài ra, nhập từ thị trường Ấn Độ với mức tăng gấp 3,6 lần (tức tăng 257,91%) so với tháng 6 và tăng gấp 2,7 lần (tức tăng 172,48%) so với cùng kỳ năm trước đạt 25 triệu USD. Nâng kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ 7 tháng lên 104,8 9 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Với thị trường EU, tháng 7, Việt Nam tăng nhập linh kiện và phụ tùng ô tô từ thị trường Ý, cao gần gấp 3 lần với tháng trước và tăng 50% so cùng kỳ. Như vậy, sau Hàn Quốc, Ý là thị trường Việt Nam đang tăng mạnh kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng linh kiện phụ tùng ô tô. Tuy nhiên, cũng tại thị trường EU, Việt Nam giảm mạnh nhập từ thị trường Đức với mức giảm hơn 30% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu linh kiện từ 2 thị trường Ý, Hà Lan và Tây Ban Nha giảm lần lượt 2,68%, gần 23% và 9,2%.