Thị trường bất động sản dần hồi phục sau Covid-19

Công ty tư vấn JLL vừa công bố báo cáo thị trường BĐS quý 2/2020, theo đó nguồn cung căn hộ được chào bán trong quý cao gần gấp đôi so với quý 1/2020 với 3.820 căn. Dù vậy, lượng cung này chỉ bằng 1/3 so với mức trung bình hàng quý trong giai đoạn bùng nổ 2017 - 2018, vì những lo ngại về pháp lý tiếp tục là chủ đề nóng của thành phố. JLL ghi nhận những điểm sáng trong quý với một số dự án tại quận 9 và quận 2 đã có được giấy phép, và các sự kiện bán hàng đã sôi động trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt tại Việt Nam. Lượng căn hộ bán được trong quận 2 đạt 3.855 căn, gần tương đương cùng kỳ năm trước nhưng cao gấp đôi so với quý 1/2020. Phần lớn các giao dịch đã thực hiện từ trước đại dịch và được tiến hành ký hợp đồng mua bán trong quý này. Nhu cầu chủ yếu là mua để ở, trong đó phân khúc bình dân và trung cấp dẫn đầu với 83% trên tổng số giao dịch.