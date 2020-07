Thiếu điện đã 'gõ cửa' từ năm nay

Theo Bộ Công thương, giai đoạn sau 2020 - 2030, nhu cầu tiêu thụ năng lượng điện vẫn tăng trưởng cao ở mức từ 7,5 - 8% mỗi năm.

“Điều này gây nhiều khó khăn, thách thức cho hệ thống điện Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đã khai thác hết các nguồn năng lượng sơ cấp như thủy điện; nguồn nhiên liệu than, khí cũng đang gặp khó khăn, phải nhập khẩu; bên cạnh đó nhiều dự án nhiệt điện than theo Quy hoạch điện VII chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân...”, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho biết. Còn theo tính toán của EVN thì hiện tổng công suất nguồn điện của Việt Nam đạt khoảng 55.000 MW. Nếu tính cả các nguồn dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2020 khoảng 4.300 MW, bao gồm cả nguồn năng lượng tái tạo mới đạt gần 60.000 MW. Tuy nhiên, theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh đến năm 2025, công suất nguồn điện của hệ thống phải đạt 90.000 MW. Như vậy, trong giai đoạn 2021 - 2025, mỗi năm VN cần bổ sung thêm 5.000 MW các loại.