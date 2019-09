Thu hồi 5.000 hộp sữa Omega chỉ đạt 40% so với chuẩn công bố

Trước đó, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đắk Nông đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông kiểm tra, phát hiện các đối tượng thực hiện chào bán sản phẩm dinh dưỡng Sữa bột Omega 369 Q10 ALASKA của Trung tâm nghiên cứu phát triển dinh dưỡng quốc gia - chi nhánh Công ty TNHH Phát triển Dược phẩm Trường Thọ (địa chỉ 102 đường D1, Khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đang giao 7 thùng sữa Omega 369 Q10 ALASKA mỗi thùng 30 lon với tổng giá trị là 101.850.000 đồng nhưng không lập hóa đơn cho khách hàng. Toàn bộ số hàng này theo đánh giá của lực lượng chức năng có dấu hiệu vi phạm về ghi nhãn.

Đội quản lý thị trường số 3 tỉnh đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số sữa bột nói trên và phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Đắk Nông tiến hành lấy mẫu để kiểm tra chất lượng. Theo thông báo kết quả giám định của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 được quản lý thị trường công bố hôm qua (11.9), một số chỉ tiêu hàm lượng protein, hàm lượng kẽm, hàm lượng Omega 3 của sản phẩm dinh dưỡng sữa bột Omega 369 Q10 ALASKA này chỉ đạt mức từ 40% trở xuống so với tiêu chuẩn công bố của cơ sở, không phù hợp với mức quy định tương ứng với tiêu chuẩn công bố ngày 16.4.2019 của Trung tâm nghiên cứu phát triển dinh dưỡng quốc gia - chi nhánh Công ty TNHH Phát triển Dược phẩm Trường Thọ, địa chỉ 102 đường D1, Khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.