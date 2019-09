Cảnh giác với chất lượng bánh trung thu trứng chảy tràn lan trên mạng

Với mác ngoại xuất xứ Đài Loan, loại bánh này đang được “thổi” giá, với nhiều mức bán khác nhau, từ 120.000 - 150.000 đồng/hộp trắng. Loại hộp đen được quảng cáo là nhiều trứng hơn, giá 160.000 đồng/hộp. Chị Ngọc Dung, bán hàng online ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cho biết: “Năm ngoái loại này hiếm, tôi bán 250.000 đồng/hộp (6 cái). Năm nay tìm được nguồn hàng nên giá rẻ còn một nửa. Bán được lắm, tôi mới nhập lô bánh mới, sản xuất đầu tháng 9, nếu bây giờ không đặt, sát Trung thu có thể “cháy hàng”.

Chị Trà My, một người bán hàng online ở quận Thanh Xuân, cho biết: “Đây là loại bánh được bán chạy nhất trong tất cả các dòng bánh trung thu ở Trung Quốc . Bánh này vốn dĩ có nguồn gốc từ Triều Châu, loại vỏ bánh được quảng cáo là ngàn lớp này còn được dùng để làm vỏ của rất nhiều loại bánh từ mặn đến ngọt của Trung Quốc. Đặc biệt, nhân trứng muối của bánh là trứng vịt biển, không bị tanh như trứng muối ở Việt Nam vị cũng không quá mặn”. Khi hỏi lý do vì sao lại quảng cáo là bánh của Đài Loan, chị My thật thà: “Tôi cũng chỉ mua sỉ của người ta về bán lẻ, cũng không rành nguồn gốc xuất xứ lắm. Dân mình vốn không ưa hàng Tàu , phải nói là bánh Đài Loan cho dễ bán, chứ bánh “xịn” Đài Loan tiền triệu/hộp đâu phải ai cũng có tiền mua”.