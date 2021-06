Thu thuế từ chứng khoán tăng 320%

Thu ngân sách nhà nước tháng 5 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 86.317 tỉ đồng, bằng 7,7% so với dự toán. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt 51,6% so với dự toán, bằng 114,5% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện toàn ngành đã có 52/63 địa phương thu ngân sách đạt trên 45% dự toán.

Trong đó, thuế TNCN có tiến độ thu cao, đạt 60,2% dự toán và tăng 12,7% so với cùng kỳ. Số thu thuế TNCN tăng và tập trung vào các khoản thu từ chứng khoán tăng 320% so với cùng kỳ, từ đầu tư vốn của cá nhân tăng 169% so với cùng kỳ, từ chuyển nhượng bất động sản tăng 183% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, qua công tác thanh, kiểm tra thuế, cơ quan thuế đã kiến nghị xử lý truy thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.709 tỉ đồng. Cũng trong 5 tháng đầu năm, ngành thuế đã đẩy mạnh việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt là tại các thành phố lớn là TP.Hà Nội và TP.HCM.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc kết nối với Cục Đăng kiểm, Cục Cảnh sát giao thông để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện khai lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy bằng phương thức điện tử. Đến nay đã có 257.506 phương tiện ô tô, xe máy nộp thuế trước bạ điện tử với tổng số tiền là 2.145 tỉ đồng.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế nộp giấy đề nghị gia hạn nộp tiền thuế đất theo Nghị định 52 bằng phương thức điện tử. Đến nay đã có 13.000 giấy đề nghị gia hạn đã thực hiện bằng phương thức này