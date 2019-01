Thu tiền sử dụng đất tại TP.HCM giảm hơn 24%

Tổng số thu trên địa bàn là 269.078 tỉ đồng, tăng 12,64% so với năm 2017, trong đó thu nội địa trừ dầu là 244.772 tỉ đồng, tăng 10,25% so với năm 2017; thu từ dầu thô được 24.306 tỉ đồng, tăng 44,12%; thu nội địa trừ dầu, trừ tiền sử dụng đất, trừ xổ số kiến thiết , trừ lợi nhuận còn lại thu được 209.152 tỉ đồng, tăng 12,78%.

Một số khoản thu giảm so với cùng kỳ là tiền sử dụng đất giảm 24,02%, thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước giảm 17,71%, thu phí, lệ phí giảm 11,38%... Tiền sử dung đất năm 2018 giảm mức sâu nhất kể từ năm 2014 trở lại đây do thực hiện chỉ đạo về rà soát lại các dự án đã có quyết định giao thuê ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ tài chính của các dự án. Thu phí, lệ phí giảm 11,38% so với cùng kỳ do tháng 9.2017 phát sinh đột biến phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 1.005 tỉ đồng.

Số khoản thu tăng như thuế thu nhập cá nhân tăng 20,61%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 21,28%, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước tăng 15,79%, thu khác ngân sách tăng 38,27%, lợi nhuận sau thuế tăng 34,46%....

Ngọc Thạch Số thu từ ngành tài chính, ngân hàng tăng hơn 63%

Theo Cục Thuế TP.HCM, nguyên nhân tăng thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) 15,23% so với cùng kỳ, đạt mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2015 chủ yếu từ các doanh nghiệp (DN) khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh. Số thu của 2 khu vực này chiếm tỷ trọng 86,62% tổng số thuế GTGT.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2018 tăng 14,67% so với cùng kỳ, đây là năm tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2015 trở lại đây. Sự tăng trưởng chủ yếu do các DN ngoài quốc doanh (do xác định lại một số DN từ khu vực đầu tư nước ngoài sang khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh như Công ty CP Hàng không Jetstar Pacific Airlines , Công ty CP Sữa VN, Công ty hàng tiêu dùng Masan, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc, Công ty CP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo) có số nộp tăng so với cùng kỳ, lần lượt tăng 30,73% và 28,74%. Số thu của 2 khu vực này chiếm 57,03% tổng thu thuế TNDN, trong đó nổi bật là sự tăng trưởng của DN khối tài chính ngân hàng (tăng 63,6% so với cùng kỳ).

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tăng 20,61% so với cùng kỳ, hầu hết các nguồn đều tăng, riêng thuế TNCN tiền lương, tiền công tăng 20,76% so với cùng kỳ, đây là khoản thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong thuế TNCN, chiếm 73,74%. Nguyên nhân do những năm qua cơ quan thuế đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý thu thuế đối với cá nhân, trong đó đặc biệt ứng dụng hệ thống quản lý tập trung đã khai thác hiệu quả nguồn thu, số lượng người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế tăng lên.