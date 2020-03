Thủ tướng yêu cầu 3 bộ báo cáo trách nhiệm vì để giá thịt lợn tăng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng liên quan đến tình hình giá thịt lợn có xu hướng tăng cao

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ: NN-PTNT, Tài chính, Công thương và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại thông báo hồi tháng 2 về bảo đảm cân đối cung cầu và kiểm soát giá thịt lợn, báo cáo Thủ tướng tình hình thực hiện trước ngày 10.3 một cách cụ thể, nêu rõ trách nhiệm của việc tăng giá này.

Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tác động của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI); phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan để có giải pháp bảo đảm mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng năm 2020 theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, giá lợn hơi tại miền Bắc hôm qua, 5.3, chưa có dấu hiệu chững lại. Ngoài vài tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên có giá lợn hơi dưới 80.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại giá vẫn cao, thậm chí đã trở lại mức 90.000 đồng/kg như tại Hưng Yên.

Các tỉnh Phú Thọ và Lào Cai hôm qua ghi nhận giá lợn hơi tăng mạnh nhất , từ khoảng 75.000 đồng/kg lên 85.000 - 86.000 đồng/kg. Mức giá lợn hơi phổ biến tại Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc từ 85.000 - 88.000 đồng/kg.

Trong khi đó, lợn hơi tại một số nơi ở phía nam cũng đang âm thầm tăng giá. Tại Đồng Nai, lợn hơi được nhiều trại báo giá 80.000 đồng/kg. Các tỉnh lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương cũng báo cao hơn so với mấy ngày trước, lên 77.000 - 78.000 đồng/kg. Tại Đồng Tháp và An Giang, giá lợn hơi cũng tăng, lên 75.000 đồng/kg. Đáng lưu ý, các tỉnh như Long An, Cà Mau đã có giá lợn hơi 80.000 - 81.000 đồng/kg.