Thuduc House sẽ bán chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

Theo Báo cáo tài chín h quý 1/2020, Thuduc House đạt doanh thu thuần 570 tỉ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước và bị thua lỗ 18,5 tỉ đồng trong khi quý 1/2019 có lãi 17 tỉ đồng. Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân thua lỗ là do doanh thu bán hàng giảm, thị trường bất động sản gặp khó khăn, các dự án mới chưa kịp đưa vào kinh doanh do vướng mắc các thủ tục pháp lý, trong khi các mảng hoạt động kinh doanh khác (thương mại, dịch vụ) đều giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh toàn cầu.