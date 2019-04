Thuế chống bán phá giá cá tra lần thứ 14 tăng cao

Trong đợt rà soát lần thứ 14 giai đoạn từ ngày 1.8.2016 đến 31.7.2017. Mức thuế cuối cùng này tăng cao hơn nhiều so với kết quả sơ bộ đã được công bố hồi tháng 9.2018.

Cụ thể đối với Hung Vuong Group mức thuế phải chịu là 3,87 USD/kg (so với mức 0 USD/kg của kết quả sơ bộ). NTSF Seafood vẫn giữ mức 1,37 USD/kg so với mức thuế sơ bộ đã công bố trước. Các doanh nghiệp khác khác là: C.P Vietnam; CL-FISH; Green Farms Seafood và Vinh Quang Corp áp mức thuế 1,37 USD, tăng 0,96 cent so với mức thuế sơ bộ.

Mức thuế suất toàn quốc vẫn áp dụng mức 2,39 USD/kg . Mức thuế này bằng với kết quả sơ bộ đưa ra hồi tháng 9.2018.