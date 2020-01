Thưởng tết teo tóp vì thuế

Bà Phương Minh làm việc tại một công ty nước ngoài ở Q.7 (TP.HCM) chưa kịp vui trọn vẹn khi nghe công ty chi trả lương tháng 13 thì tá hỏa thấy tài khoản chỉ nhận được 50% tháng lương, tương ứng gần 1.500 USD đã biến mất (hơn 35 triệu đồng) thay vì trọn tháng lương lên gần 3.000 USD. Bức xúc này của bà Phương Minh được kế toán giải thích, công ty tạm tính thuế trên thu nhập 2 tháng cộng lại lên gần 6.000 USD thay vì gần 3.000 USD, do đó thu nhập của bà Phương Minh rơi vào khung thuế suất 35%. Đây là mức công ty tạm tính thuế, đến khi nào thực hiện quyết toán thuế năm 2019 mới tính được tổng thu nhập và số thuế nộp, nếu nộp dư sẽ được hoàn lại, còn nếu thiếu sẽ phải nộp thêm.

“Sốc” và “xót quá” cũng là hai từ mà anh Nguyễn Phát tại Q.5, TP.HCM lặp đi lặp lại trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi về lương thưởng tết . Cụ thể cách đây 4 ngày, anh Phát được thông báo nhận tiền thưởng tết từ kế toán cơ quan với tổng cộng tương đương 4 tháng lương. Nhưng niềm vui “ngắn chẳng tày gang” khi số tiền được chuyển vào tài khoản thực nhận so với thông báo trước đó đã bị giảm đi khoảng 25 triệu đồng. “Nói là được 4 tháng lương nhưng đã bị trừ thuế 25%, tương đương trừ hẳn 1 tháng lương. Nhận tiền thưởng tết mà quá sốc vì thuế. Trong khi cả năm 2019 mình mới bị trừ thuế thu nhập cá nhân chỉ ở mức 10%. Kế toán chỉ nói là tạm trừ rồi trong năm tổng hợp lại. Nhưng mà cuối năm bao nhiêu thứ phải chi tiêu mà bị cắt hẳn một cục to vậy thấy xót quá. Nhận thưởng mà thấy không phấn khởi tí nào”, anh Phát than.