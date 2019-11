Thương vụ Vietcombank - FWD: Thị trường tài chính sẽ có ‘vua’ mới?

Theo Bloomberg, giá trị giao dịch này lên đến 400 triệu USD, tức khoảng 9.000 tỉ đồng, tương đương nửa năm lợi nhuận của Vietcombank và đây chỉ mới là con số “chào sân” mà thôi.

Trong khi Vietcombank đã xác lập tên tuổi vững chắc trong giới ngân hàng, thì FWD được xem là một “thế lực” mới nổi trong làng bảo hiểm. Sự kết hợp giữa 2 tên tuổi này được đánh giá sự kiện nổi bật và tốn nhiều giấy mực nhất trong ngành tài chính năm 2019.

Tầm vóc của Vietcombank

Trong nhóm “big four” của ngành ngân hàng Việt Nam, Vietcombank có một vị thế đặc biệt, gần như không có đối thủ. Vài năm gần đây, Vietcombank bứt phá mạnh mẽ trên toàn bộ các chỉ số, từ quy mô tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, huy động vốn, chất lượng tín dụng, nợ xấu, lợi nhuận…, giúp ngân hàng trở thành đơn vị có giá trị vốn hóa cao nhất trong các tổ chức tín dụng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lễ ký kết độc quyền 15 năm phân phối bảo hiểm qua ngân hàng giữa Vietcombank và FWD vào ngày 12.11.2019

Xét về hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank tăng trưởng vượt bậc nhiều năm qua, riêng 9 tháng đầu năm 2019 đã đạt lợi nhuận 17.250 tỉ đồng, gần xấp xỉ mức đạt được trong năm 2018 là 18.269 tỉ đồng. Vietcombank cũng là ngân hàng thương mại Việt Nam đầu tiên có văn phòng đại diện tại Mỹ, kế hoạch gần nhất sẽ là chi nhánh tại Úc, bên cạnh việc duy trì ngân hàng con tại Lào, công ty tài chính tại Hồng Kông, công ty chuyển tiền tại Mỹ…

Tại lễ ký kết, ông Phạm Quang Dũng, Tổng giám đốc Vietcombank khẳng định: “Thỏa thuận hợp tác giữa FWD và Vietcombank được xem là lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam từ trước đến nay. Qua hợp tác này, chúng tôi có điều kiện đa dạng hóa các giải pháp về bảo hiểm cho khách hàng và chắc chắn chất lượng dịch vụ cũng sẽ không ngừng được cải thiện và nâng cao”. Ông Phạm Quang Dũng cũng bày tỏ mục tiêu của Vietcombank là trở thành ngân hàng phân phối bảo hiểm số 1 trên thị trường Việt Nam thông qua hợp tác độc quyền 15 năm với FWD.

Tham vọng của “thế lực mới” FWD

Trong khi đó, Tập đoàn bảo hiểm FWD của tỉ phú Richard Li được thành lập từ 2013 và có phạm vi hoạt động rộng khắp châu Á (Hồng Kông, Ma Cao, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Việt Nam, Nhật Bản và Malaysia) với hơn 3,2 triệu khách hàng cá nhân và 2,2 triệu khách hành nhóm. Tại Việt Nam, FWD đã tăng trưởng gấp 25 lần kể từ khi mua lại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Great Eastern Việt Nam vào năm 2016 và trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn thứ 10 tại Việt Nam.

Qua hợp tác độc quyền với Vietcombank, phía FWD cũng bày tỏ sự lạc quan không chỉ ở quy mô thị trường nội địa mà còn ở tầm vóc khu vực. Ông Huỳnh Thanh Phong, Tổng giám đốc Tập đoàn FWD cho biết: “Giao dịch và thỏa thuận hợp tác với Vietcombank sẽ đưa hoạt động kinh doanh của chúng tôi tại Việt Nam lên một tầm cao mới, xây dựng một mô hình liên kết bảo hiểm - ngân hàng dẫn đầu tại khu vực, giúp chúng tôi tiếp tục hành trình thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm”.

Có thể thấy, tham vọng của FWD là trở thành công ty có kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng dẫn đầu không chỉ tại Việt Nam mà còn trên khắp châu Á. Tập đoàn FWD được cho là đã chi hơn 6 tỉ USD để thâm nhập và mở rộng thị trường mới. Trước thương vụ với Vietcombank, FWD đã bỏ ra 3 tỉ USD để mua lại và hợp tác với Ngân hàng Siam Thái Lan. Trước đó, Tập đoàn FWD cũng đã trở thành đối tác chiến lược của nhiều ngân hàng lớn tại châu Á như tại Philippines là Security Bank Corporation, tại Malaysia là HSBC và tại Indonesia là Commonwealth of Australia, tại Hồng Kông là ICBC (Industrial and Commercial Bank of China).

Chia sẻ về thời hạn 15 năm hợp tác độc quyền với Vietcombank, ông Huỳnh Hữu Khang, Tổng giám đốc FWD Việt Nam cho rằng việc hợp tác với Vietcombank mở ra một cơ hội rất lớn cho FWD tiếp cận với hàng triệu khách hàng qua mạng lưới phân phối rộng lớn được hình thành gần 60 năm nay của Vietcombank. “Cả hai bên đều có chung triết lý kinh doanh là mang đến các sản phẩm đơn giản, dễ hiểu, minh bạch, linh hoạt, có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của các phân khúc khách hàng khác nhau dựa trên nền tảng công nghệ. 15 năm tới sẽ là khoảng thời gian để hai bên cùng nhau nỗ lực nhằm mang đến khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về bảo hiểm - ngân hàng”, ông Khang nói.

Hình thức bancassurance đang nở rộ tại Việt Nam trong khoảng 2-3 năm trở lại đây, tuy nhiên chưa bao giờ nóng như những ngày qua. Với tầm vóc và tham vọng của Vietcombank và FWD, thương vụ này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tài chính Việt Nam, đây cũng có thể là điểm khởi đầu cho những khoản đầu tư ngoại triệu đô khác đổ vào thị trường tài chính Việt Nam thời gian tới.